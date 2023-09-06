На Одещині через дронову атаку пошкоджені лінії електропередачі: хто залишився без світла

У ніч проти 6 вересня російські окупанти атакували дронами Одещину. Внаслідок цього були пошкоджені лінії електропередачі.

Деякі жителі Одещини залишились без світла. Наразі електроенергію намагаються відновити.

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Яка ситуація зі світлом на Одещині

Станом на 6 вересня на Одещині через дроновий удар були пошкоджені лінії електропередачі. Тому частина споживачів у місті Кілія – без світла.

Зараз на місці працюють ремонтні бригади.

Що з електрикою в інших регіонах

У Херсоні за минулу добу побудували близько кілометра нових мереж та відновили роботу трансформаторної підстанції, щоб повернути світло у 19 приватних будинків.

На Донеччині через ворожі обстріли вимикалася повітряна лінія електропередачі 35 кВ та підстанція 35 кВ, що призвело до знеструмлення 4 тисяч абонентів у 9 населених пунктах. Частково абонентів заживлено.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Обстріл Одещини 6 вересня: що відомо