На Одещині через дронову атаку пошкоджені лінії електропередачі: хто залишився без світла
6 вересня 2023, 13:43Читать новость на русском
У ніч проти 6 вересня російські окупанти атакували дронами Одещину. Внаслідок цього були пошкоджені лінії електропередачі.
Деякі жителі Одещини залишились без світла. Наразі електроенергію намагаються відновити.
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Яка ситуація зі світлом на Одещині
Станом на 6 вересня на Одещині через дроновий удар були пошкоджені лінії електропередачі. Тому частина споживачів у місті Кілія – без світла.
Зараз на місці працюють ремонтні бригади.
Що з електрикою в інших регіонах
- У Херсоні за минулу добу побудували близько кілометра нових мереж та відновили роботу трансформаторної підстанції, щоб повернути світло у 19 приватних будинків.
- На Донеччині через ворожі обстріли вимикалася повітряна лінія електропередачі 35 кВ та підстанція 35 кВ, що призвело до знеструмлення 4 тисяч абонентів у 9 населених пунктах. Частково абонентів заживлено.
- Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Обстріл Одещини 6 вересня: що відомо
- Протягом ночі 6 вересня окупанти здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Одещини. Ворог атакував об’єкти припортової та цивільної промислової інфраструктури півдня регіону, попередньо ударними безпілотними літальними апаратами.
- Внаслідок атаки від тяжких поранень загинув співробітник одного з промислових підприємств.
- Пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку житлових будинків.