Цинічний обстріл Одещини, ситуація на прикордонні і лінії фронту: як минула доба в Україні

Російські окупанти, не маючи значних успіхів на полі бою, продовжують тероризувати цивільне населення. Вони нещадно гатять по українських містах, вбиваючи мирних жителів.

Про актуальну інформацію у регіонах України станом на ранок 1 липня розповіли в Офісі Президента, передає 24 канал.

Важливо Окупанти активізувалися в напрямку Краматорська: карта бойових дій станом на 1 липня

Де було тихо

Відносно спокійно ніч проти 1 липня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Яка ситуація в інших регіонах

На жаль, в усіх інших областях нашої країни ніч минула неспокійно. Окупанти обстрілювали цивільні об'єкти та

Одещина: ракетний удар

Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, 3 ракетами Х-22 вражено:

багатоквартирний будинок,

2 бази відпочинку.

Станом на ранок виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з-під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.

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Наслідки ракетного удару по Одещині / Фото ДСНС, Кирила Тимошенка

Чернігівщина, Сумщина та Дніпропетровщина: обстріли із мінометів

Окупанти вночі з мінометів обстріляли територію біля сіл Леонівка та Миколаївка. На щастя, минулося без втрат та руйнувань інфраструктури.

На Сумщині потягом доби ворог також обстрілював прикордонні громади з мінометів, САУ та реактивної артилерії. Втрат і руйнувань, за попередніми даними, немає.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікопольський район. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють рятувальники та поліція.

Харків: ракетні удари

Вночі ворог знову завдав ракетні удари по Харкову, влучивши в одне з підприємств, пожежу ліквідували. Постраждалих немає. Водночас російські загарбники з артилерії обстрілювали:

Чугуївський,

Ізюмський,

Богодухівський,

Харківський райони.

Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Загалом за добу поранення отримали 7 осіб, ще 4 – загинули (в Ізюмському та Чугуївському районах).

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Луганщина: ворог атакує Лисичанськ

Окупанти хочуть оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із Півдня та Заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об'єктів.

Росіяни провели штурмові дії в районі Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.

Донеччина: обстріли не вщухають

Росіяни активізували обстріли на Донбасі, під ворожим вогнем опинилася:

Авдіївка (житловий сектор, завод АКХЗ, АЗС, житловий сектор, залізнична зупинка);

Слов'янськ (м'ясокомбінат);

Красногорівка (житловий сектор, гаражний кооператив);

Бахмут (склад на залізниці);

Часів Яр;

Соледар;

села Первомайське, Новомиколаївка та Берестове.

Загалом пошкоджено 40 об'єктів, зокрема 9 приватних житлових будинків, 4 багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Загинуло 4 особи, ще 18 – поранені.

Миколаївщина: ракетні обстріли

Вранці 1 липня ракетних обстрілів зазнав Миколаїв. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється. Також вночі ворог вгатив по селу Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.

А приблизно о 05:20 у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО. Обстріли були і у:

Широківській;

Березнегуватській;

Інгульській громаді.

З'явились нові деталі сильного обстрілу Миколаєва: дивіться відео

Херсонщина: частина населених пунктів на межі знищення

Внаслідок бойових дій все більше сіл Бериславського та Каховського районів, а також прилеглих населених пунктів до Миколаївщини, перебувають на межі знищення.

Є багато сіл, де пошкоджено кожен другий будинок, а з деяких населених пунктів люди повністю виїхали. У багатьох селах заміновані поля і дороги, викрадений весь транспорт, магазини і аптеки не працюють, немає можливості отримати пенсії.

Варте вашої уваги – жахливі деталі ракетного обстрілу Одещини: дивіться відео