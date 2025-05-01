Масштабна атака по Одесі: відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих

Одеса вночі 1 травня зазнала масштабної атаки російських "Шахедів". На жаль не минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС. Безпілотники атакували Одесу кількома хвилями.

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В Одесі є жертви та постраждалі

Унаслідок масштабної атаки російських безпілотників в Одесі станом на 7:27 відомо про 2 загиблих осіб.

Ще 15 людей отримали травми.

У ДСНС також розповіли, що у місті пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.

В місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували. В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб,

– повідомили рятувальники.

Наслідки обстрілу Одеси / Фото ДСНС

Наразі на місці атаки розгорнуто пункт незламності. Разом із рятувальниками працювали психологи ДСНС та Національної поліції.