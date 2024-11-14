"Розкажіть мені про поступки Росії": одеситка показала свою зруйновану квартиру

Росіяни вночі 14 листопада атакували Одесу. Місцева жителька показала свою пошкоджену квартиру після обстрілів.

14 листопада внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено житловий будинок. Жителька Одеси Ганна Шелест опублікувала в соцмережах фото своєї зруйнованої квартири. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Ми-Україна".

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Що відомо про пошкоджену оселю мешканки

Одеситка поділилася деталями про руйнування, яке спричинили обстріли Росії.

Ганна Шелест показала квартиру, пошкоджену внаслідок атаки Росії на Одесу / Відео "Ми-Україна"

За її словами, її квартира сильно постраждала, а сусідня оселя також загорілася.

Зруйнована квартира Ганни Шелест в Одесі / Фото "Ми-Україна"

Це була моя квартира... Розкажіть мені про поступки Росії,

– зазначила Ганна Шелест.

Результати обстрілу російських окупантів квартири Ганни Шелест в Одесі / Фото "Ми-Україна"

Обстріл Одеси 14 листопада