росія вдарила по складу в Одесі: ніхто не постраждав – охоронці вчасно перейшли в укриття

окупанти атакували склад в Одесі. На момент обстрілу там перебували охоронці. На щастя, ніхто не постраждав, адже працівники сховались в укритті.

З'ясувалося, росіян влучили в торговельно-виробничий склад. На місці події виникла масштабна пожежа. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 16 липня.

До теми росія вдарила по Одесі зі стратегічних літаків – прилетіло у склад, спалахнула пожежа

Охоронці не знехтували повітряною тривогою

Був приліт в Одесу. Влучили в склад торговельно-виробничий. Велика площа загоряння. Слава Богу, постраждалих немає. Охоронці цього складу дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги. І це зберегло їм життя,

– розповідає Братчук.

За даними "Думської" у розташованих поруч житлових будинках вибиті шибки, а подекуди й внутрішні двері. Місцеві мешканці самі збирають уламки ракети, щоб віддати в поліцію для слідства.

Авіаудар по Одесі: що відомо

Під ранок 16 липня росіяни завдали удару по Одесі зі стратегічних літаків. В ОК "Південь" повідомили про потрапляння ворогів у цивільний об'єкт.

Ворожий обстріл стався під час повітряної тривоги. Вибухи близько 4 ранку чули не лише жителі Одеси, а й Миколаєва та Нікополя.

Варто переглянути – Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 15 липня: дивіться відео