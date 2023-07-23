Відверта маячня, – в Одеській райраді жорстко відповіли на російські фейки щодо удару по місту
У ніч проти 23 липня росіяни здійснили масштабну атаку на історичний центр Одеси. У міноборони країни-агресорки цинічно заявили, що вдарили по "місцях, де готуються теракти".
Утім, зрозуміло, що вся інформація, яку надає "міністерство агресії" Росії є абсолютно неправдивою, зокрема й щодо атаки по Одесі. Про це 24 Каналу розповів депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко.
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Для чого росіяни поширюють фейки
"Це повна маячня. Ми розуміємо, що Спасо-Преображенський кафедральний собор – цивільний об'єкт, Будинок вчених – цивільний об'єкт", – наголосив депутат Одеської райради.
Окрім того, під час терористичної атаки ворога постраждало багато звичайних цивільних будівель та будинків людей. Пошкоджень зазнали також 5 дитячих садочків і 4 школи.
Ці об'єкти готувалися до навчального року. Там не перебувало жодних військових і, ба більше, не ухвалювалося жодних стратегічних чи тактичних рішень,
– заявив Сізоненко.
Цією дезінформацією росіяни намагаються виправдати атаки на цивільне населення України та інфраструктуру. До того ж ворог прагне пустити пил в очі Заходу та навіть своїм громадянам.
Постраждала дитина, хлопець в реанімації
Наразі 22 людини перебувають у лікарнях, серед них 17-річний хлопець. Він перебуває у реанімації у надважкому стані. загалом постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
На місці працюють служби та волонтери, вони продовжують розбирати завали будівель. Ситуація дуже важка, але контрольована.
Росіяни посилили обстріли Одещини: що відомо
- 17 липня збіг термін дії зернової угоди. Після цього ворог посилив ракетний та дроновий терор Півдня України. Окупанти продовжують гатити по портовій та зерновій інфраструктурі.
- Наприклад, 21 липня російські загарбники атакували черговий "військовий об'єкт" на Одещині – склад з горохом та ячменем. У мережі показали знищений вщент окупантами врожай. На ці фото не можна дивитися без сліз. Росіяни мають заплатити за кожне зернятко.
- Для своїх атак країна-агресорка почала використовувати протикорабельні ракети "Онікс". У Повітряних силах розповіли, що це за ракети та чи може наша ППО їх збивати.