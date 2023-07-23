Після удару по собору в Одесі: Путін та Лукашенко вирішили поставити свічку в церкві

Протягом тижня росіяни ледь не щодня тероризують Одещину і вночі 23 липня атакували Свято-Преображенський кафедральний собор. За кілька годин після цієї атаки диктатор Владімір Путін разом зі своїм посіпакою Алєксандром Лукашенком вирішив цинічно сходити до церкви.

Диктатори вирішили сходити у Морський Нікольський собор у Кронштадті, що біля Санкт-Петербурга, пишуть російські ЗМІ. Це відбулося за кілька годин після масованого удару по Одесі, внаслідок якого зокрема постраждав і Спасо-Преображенський кафедральний собор, повідомляє 24 Канал.

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Нова порція цинізму від Путіна

Поки Одещина оговтується від чергової терористичної атаки, унаслідок якої пошкоджений не тільки собор, але й Будинок вчених та десятки інших будівель, Владімір Путін зустрівся з білоруським посіпакою Алєксандром Лукашенком. Ця зустріч була багатою не тільки на маразматичні вкиди, але й на більш цинічні речі.

Наприклад, що може зробити диктатор після того, як його війська вдарили по собору в сусідній країні та й загалом за понад 9 років знищили не одну церкву, не один будинок та навіть не одне місто й вбили тисячі людей? Взяти свого посіпаку і сходити в церкву, аби поставити свічку.





Нова порція цинізму від російського диктатора / Фото росЗМІ

Росія вдарила по собору, яким зараз користується УПЦ МП

Після оголошення про вихід із "зернової угоди" Росія взялася тероризувати Одещину – ледь не щодня окупанти завдають ракетних ударів, використовуючи різноманітне озброєння – крилаті, протикорабельні та балістичні ракети. Росіяни діють повністю у своєму стилі терористів та атакують цивільну інфраструктуру.

Уночі 23 липня росіяни завдали наймасованішого удару по історичному центру Одеси, який перебуває у переліку спадщини ЮНЕСКО. Зокрема ворог зруйнував найбільший храм міста – Свято-Преображенський кафедральний собор. Святиню побудували у 1794 році, але в 1936 році її знищила радянська влада. Відновили храм у 2005 році за кошти державного бюджету, а відбудований собор перейшов у користування УПЦ МП.

Цікаво, що керівництво УПЦ МП, яка заперечує свої зв'язки з Росією, неоднозначно висловлюється про атаку та не наважується назвати речі своїми іменами. Тим часом в Росії вже волають, що собор нібито атакували ракети української ППО.

Італія вже пообіцяла допомогти Одесі у відновленні історичного центру, зокрема і собору.