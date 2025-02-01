У Норвегії підтвердили, що її дипломати опинилися під російським обстрілом в Одесі
- Норвезькі дипломати потрапили під російський обстріл в Одесі 31 січня, перебуваючи в будівлі.
- Усі працівники посольства залишилися живими та неушкодженими після інциденту.
У Норвезькому МЗС підтвердили, що 31 січня їх дипломати потрапили під російський обстріл. Вони перебували в одній з будівель Одеси.
Усі працівники посольства живі та неушкоджені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NTB.
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В якому стані норвезькі дипломати після російського обстрілу
Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило слова президента Володимира Зеленського про те, що норвезькі дипломати опинилися під обстрілом в Одесі ввечері 31 січня.
МЗС запевнило, що співробітники посольства Норвегії залишилися неушкодженими після ракетного удару по будівлі Одеси, в якій вони перебували.
Ми можемо підтвердити, що сьогодні (31 січня – 24 Канал) ввечері в Одесі стався великий напад на район, де перебували норвезькі співробітники посольства. Вони перебувають у безпеці,
– ідеться в коментарі відомства.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в епіцентрі удару в Одесі були дипломатичні представники Норвегії. Також він додав, що зараз з'ясовуються всі обставини удару Росії.