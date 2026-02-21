Укр Рус
На Одещині росіяни знову вгатили по енергетичному об'єкту ДТЕК: які наслідки
21 лютого, 11:38
На Одещині росіяни знову вгатили по енергетичному об'єкту ДТЕК: які наслідки

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія завдала удару по енергетичному об'єкту в Одеській області, спричинивши значні руйнування.
  • Через атаки деякі райони Одеси залишилися без світла, а енергетики працюють над відновленням постачання.

Російська армія не припиняє бити по енергетиці України, аби залишити людей без світла. Вночі 21 лютого під ударом опинився один з об'єктів в Одеській області.

Про це повідомляє ДТЕК.

До теми Австрія надає допомогу для України: Київ отримає мільйони євро та важливе обладнання 

Які наслідки удару по об'єкту енергетики в Одеській області?

У ДТЕК зауважили, що руйнування на енергетичному об'єкті в Одеській області після атаки – значні. 

Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану, 
– зауважили у компанії.

Наразі енергетики ДТЕК працюють на місці обстрілу та розбирають завали.

"Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Світло тримається!" – написали у ДТЕК.

На сайті ДТЕК Одеські електромережі зазначено, що через ворожі атаки тимчасово без світла залишаються клієнти Хаджибейського та Київського районів Одеси. Також в Одесі та деяких районних центрах – екстрені відключення поза графіком.

До речі, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловив в етері 24 Каналу думку, що навесні ситуація з електрикою в Україні має покращитися. Тепер триває інтенсивне відновлення генерувальних потужностей і мереж, готується планування до наступного опалювального сезону.

Де ще ворог бив по енергетиці України останнім часом?

  • У ніч 20 лютого зазнала ворожого удару критична інфраструктура Запоріжжя. Через це без електропостачання залишилась 41 тисяча абонентів

  • Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про підготовку Росії до нових атак на українську енергосистему. Водночас, за словами глави Міненерго, ситуація з електропостачанням поступово стабілізується завдяки відновленню та підвищенню температури. 

  • Варто зазначити, що 21 лютого у багатьох областях продовжують діяти погодинні відключення світла. Подекуди до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать застосовуватись екстрені знеструмлення, зокрема в Одеській області.