Немає світла, кисню та води, – міністр Ляшко розповів про наслідки атаки по "Охматдиту"

Російська армія вранці 8 липня цинічно обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Унаслідок атаки пошкоджено 5 корпусів закладу.

Наразі у лікарні немає світла, кисню та водопостачання. Про це розповів в ефірі телемарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише 24 Канал.

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У лікарні немає світла, кисню та води

Міністр повідомив, що через наслідки атаки довелося евакуювати пацієнтів кількох відділень.

Ключове завдання – евакуація корпусу, який також постраждав, де були онкологія, травматологія, хірургія, онкогематологія. Ми поетапно вивозимо дітей в інші лікарні, оскільки в "Охматдиті" немає ні світла, ні кисню, ні водопостачання. Наше завдання – мінімізувати потенційні негативні наслідки для тих, хто перебував на лікуванні,

– заявив Ляшко.

Російська ракета пошкодила корпус Центру дитячої кардіохірургії, який розташований на території "Охматдиту". На момент атаки там тривали три операції на серці. За словами Ляшка, вибух пошкодив вікна. Окрім того, сталося забруднення грудної порожнини пацієнтів – їх зараз рятують в інших лікарнях.

Міністр повідомив загалом про 20 постраждалих. Він також додав, що під час удару постраждало багато лікарів. Втім, вони продовжують надавати допомогу тим, хто потребує її.

На жаль, унаслідок атаки є двоє загиблих. Серед них – 30-річна лікарка зі Львова Світлана Лук'янчук. Вона працювала дитячим нефрологом.