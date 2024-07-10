Путін підставив Орбана, – Кулеба проментував ракетний удар по "Охматдиту"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ракетним ударом по дитячій лікарні "Охматдит" Путін підставив Орбана. Останній нещодавно відвідував Україну, Росію та Китай, щоб "врегулювати ситуацію в Україні".

На думку Кулеби, тепер премʼєр-міністру Угорщини буде важче просувати наратив про "готовність Путіна до миру". Про це він розповів в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Поки Орбан говорить про мир, Путін б'є по Україні

Кулеба зауважив, що доки Орбан говорить про мир, Путін продовжує атакувати українські міста.

Путін підставив Орбана цим ракетним ударом. Тому що поки Орбан прилетів до Києва (що не було погоджено з Україною), потім полетів до Москви, потім в Китай, і називав це місіями 1, 2, 3, говорив про припинення вогню, Путін завдає удару по дитячій лікарні… Він ставить у скрутне становище Орбана, тому що на такому тлі просувати далі наратив, що Путін готовий до врегулювання, стає надзвичайно складно,

– зауважив Дмитро Кулеба.

Міністр також нагадав, що позиція України щодо поїздок Орбана чітка, і він про це знає.

"Наша позиція дуже чітка і вона була доведена до прем'єр-міністра Орбана у Києві", – зауважив він.

Глава МЗС пояснив, що вона складається з двох елементів: жодних домовленостей про Україну без України та Формула миру як єдина і безальтернативна основа для переговорів.

Все інше ми готові обговорювати. Але ці два базові принципи є недоторканими,

– зазначив Кулеба.