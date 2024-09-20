Удар по пансіонату: до атаки Сумську ОВА просили евакуювати пацієнтів, але цього не зробили

Міністерство соціальної політики зверталося до Сумської ОВА з проханням організувати релокацію пансіонату для літніх людей, куди напередодні влучила російська авіабомба. Однак там цього не зробили.

Сумська обласна військова адміністрація заявила, що пацієнти не хочуть переїжджати. Відповідну інформацію повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час "години запитань до уряду".

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Сумська ОВА не евакуювала пацієнтів пансіонату

Оксана Жолнович зауважила, що є порядок релокації всіх закладів, у яких проживають люди. Згідно з ним, обов’язковій евакуації підлягають ті заклади, які розташовані за 2 кілометри від критичної інфраструктури, за 50 кілометрів від кордону та 100 кілометрів від зони бойових дій.

Як запевняє міністерка, вона зверталася до Сумської ОВА, щоб там організували евакуацію з обласного геріатричного пансіонату, куди згодом влучила російська бомба. За її словами, для цього обласній адміністрації навіть надали перелік можливих місць для релокації.

Посадовиця пояснила, що саме ОВА є розпорядником цього закладу і, мовляв, міністерство не має повноважень, аби на них вплинути. Водночас ОВА заявила, що на евакуацію не погодилися самі пацієнти пансіонату, бо начебто не хочуть нікуди переміщатися.

У відповідь Жолнович висловила сумнів на такі твердження з боку адміністрації. Вона також нагадала, що кілька днів тому стала чинною норма, яка дає можливість складати протоколи у разі, якщо засновники закладів не вживають дій для евакуації з небезпечних районів.

Тож міністерка попросила підтримати внесення змін до закону про державний нагляд і контроль, "бо без цього неможливо буде притягати когось до відповідальності".

Нагадаємо, що внаслідок ворожого удару на жаль, загинула 70-річна жінка. Як пізніше уточнили в ОВА, внаслідок удару КАБом у Сумах травми отримали 14 людей. Одна з постраждалих не була пацієнткою закладу.