Обстріл Покровська: ворог влучив по управлінню соцзахисту
Джерело:Донбас Реалії
Окупанти вдарили по Покровську на Донеччині. Одна з ракет влучила по управлінню соцзахисту населення.
У будівлі перебувала 51 людина. Виконувач обов'язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що відомо про 1 загиблого та 13 поранених людей.
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За попередніми даними, росіяни випустили по місту дві ракети "Іскандер-М". Перша ракета влучила в об'єкт соціальної інфраструктури.
Після першого прильоту людей вивели на перший поверх. За кілька хвилин прилетіла ще одна російська ракета. Вона вдарила по будівлі управління соцзахисту.
Окупанти обстріляли місто зранку – близько 8:30. Аварійно-рятувальну операцію вже завершили. З-під завалів врятували трьох людей.
Що відомо про атаку
- Росіяни 13 жовтня атакували Покровськ на Донеччині. Дві адміністративні будівлі унаслідок цього частково зруйновані. Також пошкоджено 5 приватних та близько 8 багатоквартирних будинків.
- Як повідомили в Офісі генпрокурора, унаслідок атаки загинув чоловік. Серед поранених – співробітники державної установи та відвідувачі. Постраждалим з контузіями, скалковими пораненнями та переламами надали меддопомогу.
- До слова, від Покровська до зони активних бойових дій приблизно 35–40 кілометрів.