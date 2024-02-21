Влучили в будівлю, де жили рятувальники: росіяни вкотре цинічно обстріляли Донеччину

В ніч на 21 лютого ворог вкотре завдав ударів по Покровському району Донеччини. Внаслідок обстрілу постраждала також будівля, де жили рятувальники ДСНС.

Російські війська вкотре завдали ударів по Покровському району Донецької області. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, один із ворожих безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники.

Читайте також Ворог тисне майже на всіх напрямках: огляд карти фронту 21 лютого

Чи є постраждалі внаслідок обстрілу

МВС повідомило, що від ворожої атаки постраждали 4 співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У міністерстві також опублікували кадри з наслідками обстрілу. На фото можна побачити зруйновану росіянами частину будівлі.

Росіяни також обстріляли пожежно-рятувальну частину

Ввечері 20 лютого окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка на півночі Донеччини. Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини.

На щастя, рятувальники не постраждали.

Ворог цинічно атакував Краматорськ