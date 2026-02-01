"У тиску на Москву не має бути пауз": Сибіга прокоментував удар Росії по лікарні у Запоріжжі
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію після удару по пологовому будинку у Запоріжжі, де постраждали 3 жінки.
- Сибіга наголосив, що російський лідер продовжує атакувати цивільні об’єкти, і підкреслив, що тільки сила може змусити його припинити агресію.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на Росію. Він зробив це на тлі удару Росії по пологовому будинку у Запоріжжі.
Про це він написав у соцмережі X, оприлюднивши відео з місця обстрілу.
Як Сибіга прокоментував удар Росії по пологовому будинку у Запоріжжі?
За словами Сибіги, 1 лютого російські ударні безпілотники влучили у пологовий будинок у Запоріжжі. Внаслідок атаки поранення зазнали 3 жінки.
Глава МЗС наголосив, що російський лідер продовжує цілеспрямовано бити по цивільних об’єктах, ігноруючи будь-які мирні ініціативи.
Путін продовжує воювати з цивільними – всупереч мирним зусиллям. Лише сила може змусити його припинити агресію і терор. У тиску на Москву та підтримці України не має бути пауз,
– закликав очільник МЗС.
Що відомо про атаку росіян по пологовому будинку в Запоріжжі?
Ворог завдав удару по пологовому будинку у Запоріжжі. За даними ОВА, вже відомо про шістьох постраждалих, всім надається необхідна допомога.
Під час атаки персонал і пацієнтки перебували в укритті. Ідеться про 15 медичних працівників і 16 жінок (серед яких троє породіль з немовлятами).
Водночас травм зазнали лікарка, медсестра та пацієнт приватної стоматологічної клініки. Вони із пораненнями середнього ступеня тяжкості були доправлені до лікарень міста.