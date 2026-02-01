"У тиску на Москву не має бути пауз": Сибіга прокоментував удар Росії по лікарні у Запоріжжі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на Росію. Він зробив це на тлі удару Росії по пологовому будинку у Запоріжжі.

Про це він написав у соцмережі X, оприлюднивши відео з місця обстрілу.

Як Сибіга прокоментував удар Росії по пологовому будинку у Запоріжжі?

За словами Сибіги, 1 лютого російські ударні безпілотники влучили у пологовий будинок у Запоріжжі. Внаслідок атаки поранення зазнали 3 жінки.

Глава МЗС наголосив, що російський лідер продовжує цілеспрямовано бити по цивільних об’єктах, ігноруючи будь-які мирні ініціативи.

Путін продовжує воювати з цивільними – всупереч мирним зусиллям. Лише сила може змусити його припинити агресію і терор. У тиску на Москву та підтримці України не має бути пауз,

– закликав очільник МЗС.

Що відомо про атаку росіян по пологовому будинку в Запоріжжі?