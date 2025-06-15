У Кременчуцькому районі є руйнування ЛЕП, – Володимир Когут

У Кременчуцькому районі зафіксовано пошкодження ліній електропередач унаслідок нічної атаки дронами. Критична інфраструктура самого Кременчука не постраждала.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут. Зазначену інформацію передає 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

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У Кременчуцькому районі пошкоджено ЛЕП

У Кременчуцькому районі є руйнування ЛЕП,

– повідомив Володимир Когут

За словами Когута, критична інфраструктура самого Кременчука, яка забезпечує життєдіяльність міста, не постраждала – в місті забезпечено водопостачання та електрику.

"У районі зафіксовано падіння уламків "Шахедів", внаслідок чого постраждало сільськогосподарське підприємство і ЛЕП. Служби вже працюють над відновленням енергопостачання", – зазначив Когут.

Нагадаємо, 9 червня ворожі "Шахеди" також спричинили пошкодження лінії електропередач у Миргородському районі Полтавщини. Під час нічної атаки тоді також обстріляли Рівненську область, Київ, Одесу, Самар, Запоріжжя та Харків; у містах було збито дрони і ракети.

Люди, на щастя, не постраждали. Завдяки підключенню резервної лінії живлення електропостачання відновили дуже швидко.