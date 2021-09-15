Обстріл знаку на кордоні з Білоруссю: в ДПСУ розповіли перші подробиці

15 вересня 2021 , 18:10
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Джерело:

24 канал

ДПСУ разом із поліцією намагається знайти осіб, причетних до пошкодження прикордонного знаку Білорусі. Однак болотянисто-чагарникова місцевість ускладнює пошуки.

Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з Білоруссю виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. Про цю ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників Нацполіції України, 
– сказав він.

Водночас місцевість на тому напрямку – болотянисто-чагарникова – ускладнює піший рух. Ознак перебування людей біля прикордонного знаку не виявлено.

  • Проте знак розташований поблизу каналу, що з'єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном.

Можливо стріляли з рушниці

Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. У ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявлено.

З білоруською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч. У ході зустрічі білоруська сторона не вказувала претензій чи звинувачень на адресу українських прикордонників,
– наголосив Андрій Демченко.

Насамкінець речник Держприкордонслужби додав, що пошук причетних до інциденту осіб продовжується.


Невідомі пошкодили прикордонний знак Білорусі / Фото держприкордонкомітету Білорусі

Автор: Олег Васьків