"Мене притиснуло, рятуй мене": три покоління однієї родини загинули від удару по Прилуках

Вночі 5 червня у Прилуках на очах родичів від російської атаки загинули донька, внучка й однорічний правнук. Подружжя пригадало момент трагічного нічного обстрілу.

Про страшний обстріл розповіло літнє подружжя Людмила та Валентин Лотиші. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Чернігів.

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Історія трагедії після нічної атаки в Прилуках

У ніч проти 5 червня російський дрон-камікадзе завдав удару по будинку у Прилуках на Чернігівщині. Загалом унаслідок атаки загинуло 5 людей, троє з них – члени родини керівника однієї з пожежних частин міста. Пенсіонери дивом вижили під обстрілом, адже перебували в іншій частині будинку.

Тільки двері відчинила, а воно на мене – бах усе! Стеля вся на мене, двері всі на мене. Я кричу: "Діду, діду! Мене притиснуло. Мені ноги притиснуло. Рятуй мене!" Я сам, каже, придавлений,

– повідомили співрозмовники.

Будинок був на дві родини. В одній частині жили Людмила й Валентин, в іншій – їхня донька з родиною. У момент удару вдома перебували лише п’ятеро людей. Вижити вдалося лише літньому подружжю.

Загибла Дарина Шигида була поліцейською. З 2020 року вона приєдналась до патрульної поліції Києва. До Прилук вона приїхала із маленьким сином Мішею.

Малий кричав – Міша. А потім все утихло, бо все закінчилося... Чи в них двері заклинило? Хтозна, де вони були. Чи вона його клала спати у ліжечко,

– пригадує Валентин.

Загиблі жінки та дитина – це дружина, донька та онук начальника місцевої пожежної частини Олександра Лебідя. Рятувальник прибув у власний будинок для ліквідації наслідків прильоту "Шахеда".

У літнього подружжя є ще одна донька. Напередодні удару вона поїхала до іншого району Прилук.

Нагадаємо, у ніч проти 5 червня російські війська вкотре завдали ударів по кількох українських містах, атакуючи мирне населення. Одним з обстріляних населених пунктів стали Прилуки на Чернігівщині, де внаслідок атаки спалахнули пожежі в житлових районах.