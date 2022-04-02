Обстріл російських міст, вступ у ЄС без НАТО та неонацисти: дайджест ворожих фейків за 2 квітня

Російські пропагандисти та посадовці продовжують поширювати свої абсурдні фейки, аби виправдати цинічний напад на Україну. Зокрема, вони перекладають відповідальність за воєнні злочини окупантів на українських захисників.

Також вороги продовжують поширювати інформацію про так званих "українських неонацистів". Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО оприлюднили добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", які загарбники продукували 2 квітня.

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Дайджест російських фейків за 2 квітня

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медвєдєв, коментуючи позицію країни-терористки щодо вступу України до ЄС, сказав, що це неможливо зробити без вступу до НАТО.

"Як вступити до ЄС без членства в НАТО? …Сьогодні, виходить, ніяк", – заявив Медвєдєв.

У Центрі протидії дезінформації застерегли, що це черговий російський фейк, адже Україна, звичайно, може вступити до Євросоюзу без членства в НАТО.

Окрім цього, майже за 2 тижні після того, як окупанти обстріляли з "Градів" Святогірську Лавру, російські пропагандисти вирішили перекласти відповідальність за цей злочин на українських військових.

Для цього озвучуються тези "бійця неонацистського батальйону "Айдар", який стверджує, що обстріли здійснювалися для дискредитації армії рф,

– розповіли у ЦПД.

Ця інформація – це черговий фейк окупантів. Ще одну нісенітницю поширили курські ЗМІ. Вони звинуватили українських військових в обстрілі території області для створення паніки серед місцевого населення.

"Однак наразі ЗСУ зайняті винятково здійсненням оборонних та контрнаступальних заходів на території України. Застерігаємо: це – фейк!", – підсумували у ЦПД.

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