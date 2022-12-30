Хаотичний обстріл, загинула жінка, – у райадміністрації розповіли про ситуацію в Семенівці
Російські окупанти 30 грудня гатили по місті Семенівка, що в Чернігівській області. На жаль, внаслідок обстрілу загинула жінка.
Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Володимир Шкарпітко. За його словами, це був абсолютно хаотичний обстріл. Окупанти застосували ствольну артилерію та інші засоби ураження.
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Є труднощі з електроенергією
Навіщо окупанти обстріляли Семенівку – важко зрозуміти. Там взагалі немає ніяких військових підрозділів.
Щодо обстрілів – вони на прикордонні постійні. Але це вперше на Чернігівщині, коли окупанти обстріляли такий населений пункт, де проживає близько 8 тисяч людей,
– зазначив Шкарпітко.
Крім того, внаслідок обстрілів в місті та сусідніх селах зникла електроенергія. Без світла перебувають близько 10 тисяч абонентів.
Шкарпітко переконаний, що на Україну очікує складний рік. Але з кожним днем усі ми стаємо все ближчими до перемоги.
Чекає тяжкий рік. Але зворотної дороги немає. Нас чекає лише перемога. Маємо зробити все, щоб були свобода, мир і ЗСУ,
– наголосив Шкарпітко.
Шкарпітко розповів деталі обстрілу Семенівки: дивіться відео
Масований ракетний удар по Україні: коротко
- Російські окупанти продовжують тероризувати Україну. 29 грудня вони завдали чергової масованої ракетної атаки по Україні.
- За уточненими даними від Генштабу, ворог випустив по Україні 70 ракет, з яких 58 вдалося збити зусиллями ППО.
- Детальніше, що відбувалося в містах України – читайте у матеріалі 24 каналу.