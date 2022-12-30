Хаотичний обстріл, загинула жінка, – у райадміністрації розповіли про ситуацію в Семенівці

Російські окупанти 30 грудня гатили по місті Семенівка, що в Чернігівській області. На жаль, внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Володимир Шкарпітко. За його словами, це був абсолютно хаотичний обстріл. Окупанти застосували ствольну артилерію та інші засоби ураження.

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Є труднощі з електроенергією

Навіщо окупанти обстріляли Семенівку – важко зрозуміти. Там взагалі немає ніяких військових підрозділів.

Щодо обстрілів – вони на прикордонні постійні. Але це вперше на Чернігівщині, коли окупанти обстріляли такий населений пункт, де проживає близько 8 тисяч людей,

– зазначив Шкарпітко.

Крім того, внаслідок обстрілів в місті та сусідніх селах зникла електроенергія. Без світла перебувають близько 10 тисяч абонентів.

Шкарпітко переконаний, що на Україну очікує складний рік. Але з кожним днем усі ми стаємо все ближчими до перемоги.

Чекає тяжкий рік. Але зворотної дороги немає. Нас чекає лише перемога. Маємо зробити все, щоб були свобода, мир і ЗСУ,

– наголосив Шкарпітко.

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