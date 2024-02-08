Робота ППО була напруженою, – Гуменюк сказала, на чому зосередився ворог під час атак "Шахедами"

Росія у ніч на 8 лютого атакувала Україну 17 "Шахедами". Силам оборони вдалося збити – 11, але є влучання на Одещині та Миколаївщині. Постраждали люди та цивільна інфраструктура.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що ворог навмисно вибирає погану погоду для своїх атак. Ба більше, скеровує дрони над житловими кварталами.

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Які наслідки атаки росіян

У зоні відповідальності ОК “Південь” було збито 10 з 11 "Шахедів": 5 – на Одещині, 3 – на Миколаївщині, 2 – на Вінниччині. Це свідчить про те, що ворог серйозно зосередився саме на Південному напрямку.

На жаль, не вдалось уникнути влучань на Одещині та Миколаївщині. В обласних центрах пролунали вибухи. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, спортивний комплекс, промислові об'єкти.

Причиною цих руйнувань стало те що ворог намагався спрямовувати баражувальні снаряди типу "Шахед" максимально близько до житлових кварталів, промислових об'єктів. Окупанти заходили з акваторії Чорного моря, тяжіючи до прибережної смуги, де розташована припортовова інфраструктура.

Загалом робота протиповітряної оборони була дуже напруженою, на жаль, влучань не вдалось уникнути, проте результат досить переконливий,

– зауважила Наталія Гуменюк.

Треба усвідомлювати, що ворог кожного разу використовує складні погодні умови, наприклад, підвищену туманність через перепад температур поблизу моря, штормову погоду, коли дуже сильний, поривчастий вітер – все це ускладнює роботу мобільних вогневих груп.

На жаль, внаслідок атаки є постраждалі – це двоє поліцейських в Одесі, які хотіли якнайшвидше прибути на місце влучання, щоб допомоги цивільним. Однак, через наступний удар вони самі зазнали травм,

– додала Гуменюк.

Обстріл України 8 лютого: що відомо