Удар окупантів по школі в Костянтинівці потрапив на відео: жахливі кадри
Джерело:телеграм Донецької ОВА
На Донеччині вранці 24 липня росіяни вщент зруйнували дві школи – у Бахмуті та Костянтинівці. Окрім того, у Новодмитрівці снаряди пошкодили дитячий садок.
Про обстріли Донеччини розповів голова ОВА Павло Кириленко. Він також зазначив, що не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки.
До теми Битва за Донбас – це буде "м'ясорубка", – нацгвардієць Марків
Під час обстрілів пошкоджені не лише навчальні заклади, а й приватні будинки
Пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти. Російська ракета о 5:00 ранку вдарила по околицях Курахівської громади. Місцева родина залишилась без житла.
Момент обстрілу школи потрапив на відео
Відео обстрілу школи в Костянтинівці оприлюднив телеграм-канал. "Типичная Константиновка". На кадрах видно, як снаряди влучають у будівлю, після чого вгору піднімаються стовпи чорного диму.
Вже, коли повністю розвиднілось, стало зрозуміло, що пошкодження – дуже серйозні. У будинках, що розташовані поруч, повибивало вікна.
Обстріл школи у Костянтинівці на Донеччині / Відео "Типичной Константиновки":
Руйнування внаслідок обстрілів Донеччини / Фото Павла Кириленка та "Типичной Константиновки":
Що відбувається на фронті на Донбасі:
- росіяни проводять бойові дії, аби наступати на Бахмут та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС.
- Вкотре ЗСУ проганяють ворога біля електростанції.
- З штурмової та армійської авіації росіяни обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру на Бахмутському напрямку.
Дізнайтесь у відео про ситуацію біля Слов'янська та Краматорська: