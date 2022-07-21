Рятувальники знайшли під завалами зруйнованої школи Краматорська тіло чоловіка: пошуки тривають

російські окупанти продовжують чинити цинічні атаки на "військові" об'єкти України. На їхню думку, школи несуть загрозу.

Розбір завалів зруйнованої школи Краматорська триває

Одну із них росіяни знищили у Краматорську. Місцеві рятувальники працюють на місці події і розбирають завали.

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Працівники ДСНС продовжують проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі.

Станом на зараз рятувальники виявили та вилучили тіло одного загиблого – чоловіка. Також під завалами можливе перебування ще 2-х осіб.

Крім того, відповідні служби провели розчищення та розбір близько 110 т зруйнованих елементів будівлі школи, роботи тривають.

Кириленко про атаку

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко нагадав, що росіяни нанесли удар по Краматорську сьогодні близько третьої ночі. За попередніми даними, застосували Іскандери.

За його інформацією, удар прийшовся по приватному сектору: зруйновано школу, пошкоджено п'ятиповерхівку і 85 приватних будинків.

Наслідки обстрілу Краматорська / Фото Донецька ОВА

Людей просять евакуюватися з Донеччини

Окупанти щодня потужно обстрілюють Донеччину. Тому Павло Кириленко продовжує закликає людей евакуюватися, адже перебувати в області стає дедалі небезпечніше. росія обстрілює цивільну інфраструктуру та вбиває мирних жителів.

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лише за минулу добу росіяни вбили 1 чоловіка у Костянтинівці та ще 5 людей поранили. Від початку повномасштабного вторгнення загинули 632 цивільних, поранень зазнали – 1631.