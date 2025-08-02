Вночі 2 серпня російська армія атакували центр Слов'янська "Шахедами". Внаслідок атаки пошкоджено готель і житлові будинки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

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Що відомо про атаку на Слов'янськ?

У ніч проти 2 серпня окупанти атакували Слов'янськ ударними дронами типу "Шахед". Під прицілом ворога опинилася центральна частина міста.

Пошкоджено одну з візитівок міста – готель "Слов'янськ". Також пошкоджень зазнали прилеглі багатоповерхівки та гуртожиток,

– повідомив Лях.

Внаслідок атаки постраждала одна людина. Інформація про характер поранення та стан постраждалого не вказувалася.

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До слова, в ніч проти 2 серпня окупанти атакували Україну 53 засобами повітряного нападу, зокрема 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Також ворог атакував 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА.

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