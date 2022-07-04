У Слов'янську зросла кількість постраждалих від цинічного обстрілу росіян

Унаслідок атаки росіян 3 липня загинули 6 осіб. Крім того, поранень зазнали 19 мирних мешканців міста.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях. Мер міста закликав місцевих мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Зауважте Під контролем росіян вже й Золотарівка та Білогорівка, – Гайдай

Як записатися на евакуацію зі Слов'янська

Через загострення ситуації на Донбасі та обстріл 3 липня, військова адміністрація Слов'янська також закликає мирних мешканців покинути місто й виїхати у більш безпечні регіони України.

Мер Слов'янська про наслідки обстрілів міста: дивіться відео

Зокрема 4 липня зі Слов'янська відправляється евакуаційний рейс до Рівненської області. Також евакуація триватиме і надалі – 5 липня буде евакуація автобусним рейсом з Покровська до Львова.

Черговий рейс на Рівненщину також планується і 6 липня. Для того, щоб записатися на евакуацію, мешканці Слов'янська можуть звернутися до військово-цивільної адміністрації на номери гарячої лінії.

099 539 78 67;

099 539 80 47;

099 539 80 48;

066 284 92 85;

095 841 80 82;

099 435 02 75;

099 548 75 24;

099 180 90 16.

Обстріл Слов'янська: головне

3 липня російські окупанти масовано обстріляли Слов'янськ. Мер міста Вадим Лях повідомив, що російські окупанти атакували одразу 5 районів міста.

Детонація боєприпасів окупантів спровокувала понад 15 пожеж по всьому Слов'янську. Впродовж останнього часу це була наймасштабніша атака ворога по цьому місту.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів про загиблу внаслідок обстрілів дитину – дівчинку Єву, якій у серпні мало б виповнитися 10 років, однак російські окупанти забрали її життя.

До теми пропонуємо більше про обстріли Слов'янська та Краматорська: дивіться відео