Окупанти вдарили по околицях Слов'янська: прилетіло в промзону

Російські загарбники вдень 1 червня завдали ударів по околицях Слов'янська. Снаряди окупантів влучили в промислову зону.

Що вже відомо про наслідки ворожого обстрілу, чи є руйнування та постраждалі, розповів начальник міської військової адміністрації.

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Атака на Слов'янськ 1 червня

Вадим Лях розповів, що у Слов'янську знову неспокійні вихідні. Близько 15 години сталися три обстріли околиць міста.

Влучання в промзону мікрорайону Машмет. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань,

– заявив начальник МВА.

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Наслідки російського обстрілу Слов'янська / Фото з фейсбуку Вадима Ляха

Росія вдарила ракетами по Слов'янській ТЕС