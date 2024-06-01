Окупанти вдарили по околицях Слов'янська: прилетіло в промзону
Джерело:Вадим Лях
Російські загарбники вдень 1 червня завдали ударів по околицях Слов'янська. Снаряди окупантів влучили в промислову зону.
Що вже відомо про наслідки ворожого обстрілу, чи є руйнування та постраждалі, розповів начальник міської військової адміністрації.
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Атака на Слов'янськ 1 червня
Вадим Лях розповів, що у Слов'янську знову неспокійні вихідні. Близько 15 години сталися три обстріли околиць міста.
Влучання в промзону мікрорайону Машмет. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань,
– заявив начальник МВА.
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Росія вдарила ракетами по Слов'янській ТЕС
- На Великдень, 5 травня, бійці Путіна вдарили по Слов'янській ТЕС чотирма касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" та однією фугасною.
- Окупанти пошкодили низку об'єктів на території станції. На щастя, минулося без постраждалих.