Російська авіабомба зруйнувала у Степногірську частину дев'ятиповерхівки: є постраждалі

Росія удень 27 січня вкотре здійснила масований обстріл керованими авіаційними бомбами Степногірська у Запорізькій області. Унаслідок атаки по селищу зруйновано частину багатоповерхівки.

На жаль, відомо про поранених. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС Запоріжжя.

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Унаслідок атаки на Степногірськ травмовано 4 людей

Одна із російських авіабомб влучила в дев'ятиповерховий будинок. Там сталася руйнація квартир з 5 по 9 поверх.

Рятувальники ліквідували загоряння на місці обстрілу. Пожежа охопила дві квартири загальною площею 100 квадратних метрів.

Наслідки атаки на Степногірськ / Фото ДСНС та Запорізької ОВА

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, унаслідок атаки на Степногірськ травмувалося 4 людей – дві жінки і два чоловіки. Їм надали необхідну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися.

Нагадаємо, що уночі 23 січня Росія вдарила по Запоріжжю. Число постраждалих сягнуло 52 осіб, серед яких двомісячне немовля. Також відомо про 1 загиблого.