Росія не боїться, – Зеленський пояснив, чому ворог продовжує бити та атакувати
- Росія 13 квітня здійснила обстріл України, вбивши у Сумах десятки мирних людей.
- Зеленський заявив, що Росія продовжує атаки через відсутність тиску на неї як агресора.
Росія у неділю, 13 квітня, здійснила черговий обстріл України, вбивши у Сумах десятки мирних людей. Президент Зеленський пояснив, чому ворог продовжує атакувати українські міста.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення глави держави. У Сумах, до слова, уже відомо про 34 загиблих та 117 поранених.
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На Росію недостатньо тиску
Зеленський подякував кожному, хто пам'ятає, що війни закінчуються, коли про воєнні злочини не забувають і коли на агресора тиснуть достатньо. Але саме останнього наразі немає.
Цієї п'ятниці (11 квітня – 24 Канал) був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому щоночі – під сотню ударних дронів, більшість з яких – "Шахеди", і саме проти звичайних українських міст,
– зауважив президент України.
Він додав, що окрім обстрілів мирних міст, продовжуються й російські штурми на фронті.
"Вони не перестають атакувати та не перестають поширювати ненависть у своїй державній пропаганді. Тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити", – додав глава держави.
Зеленський також наголосив, що кожна російська ракета, безпілотник чи КАБи "б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити".
Він додав, що Україна та партнери будуть робити усе, аби захистити українців і їхні життя.