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24 Канал Новини України Після трагедії у Сумах Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію
4 липня, 01:46
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Після трагедії у Сумах Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію

Олесь Друкач

Російські окупанти завдали жорстокого авіаудару по житловій забудові в центрі Сум, що призвів до людських жертв та масштабних руйнувань. Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію та закликав світових лідерів до негайних рішучих дій проти агресора.

Як повідомив Зеленський у своїх соцмережах, у Сумах триває  ліквідація наслідків ворожої атаки. 24 Канал інформує, про що заявив глава держави.

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Росія атакувала Суми КАБами: як відреагував президент Зеленський?

Володимир Зеленський відреагував на жахливий удар росіян керованими авіаційними бомбами по Сумах, що стався ввечері 3 липня. Атака була спрямована проти звичайних людей у центрі міста. 

Президент України наголосив, що потрібно, щоб партнери тиснули на Росію, щоб цей терор припинився. 

Треба пам’ятати, що у Європи є інструменти тиску на цього агресора. І це передусім тиск на його енергоресурси, нафтовий флот, фінансову систему. Треба це використовувати, 
– наголосив Зеленський.

У Сумах тим часом рятувальники працюють на межі можливостей – під завалами зруйнованої багатоповерхівки все ще можуть перебувати люди. На жаль, вже відомо про загибель 4 людей, серед яких є дитина. Ще 27 мешканців зазнали поранень, зокрема 6 дітей.


Атака на Суми забрала життя кількох людей / Фото ДСНС

Президент також зауважив, що впродовж дня були російські удари й по Запоріжжю. Там ворог дроном убив 2 людей та ще 6 травмував, зокрема й дитину. Також Харків атакував FPV-дрон, і є травмовані в місті. Під обстрілами були й інші громади, зокрема Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей.


Удар по Запоріжжю також мав трагічні наслідки / Фото ДСНС

Що відомо про останню масовану атаку на українські міста?

Особливо жорстокого та масованого удару зазнав Київ під час комбінованого нальоту у ніч на 2 липня. Найбільших пошкоджень зазнали звичайні житлові будинки. Рятувальні та пошукові роботи на місцях руйнувань були складними та тривалими, оскільки під завалами залишалися люди. 

Президент Зеленський, відвідавши місце трагедії в одному зі спальних районів столиці, жорстко звернувся до агресора та пообіцяв справедливу відплату. Також він зауважив, що лише за одним із місць удару російська ракета повністю зруйнувала 64 квартири.

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