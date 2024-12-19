Російські війська завдали ракетного удару по Сумщині: пошкоджено 9 будинків

Ввечері в середу, 18 грудня, російська окупаційна армія атакувала Сумську область. Під ворожим ракетним ударом опинилися Ромни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА. Зазначається, що зараз тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

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Росіяни обстріляли Ромни на Сумщині

В Сумській ОВА повідомили, що місто Ромни зазнало ракетного удару з боку ворога. Унаслідок атаки було пошкоджено 9 житлових будинків.

На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

На території Роменської громади оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків ворожої атаки. Жителям пошкоджених осель запропонували тимчасове проживання в місцевих гуртожитках,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, ввечері 18 грудня російські війська також обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок ворожої атаки в місті є відключення електроенергії, однак подальші деталі місцева влада пообіцяла надати згодом.