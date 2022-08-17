росіяни обстріляли село на Сумщині: пошкоджені будинки, школа та лінія електропередач

Сьогодні росіяни обстріляли село в Есманській громаді. Інформація про постраждалих мирних жителів уточнюється.

Окупанти обстріляли село в Есманській громаді в обід 17 серпня. Вогонь вели зі ствольної артилерії.

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Загалом по одному селу було 17 прильотів. Росіяни били по мирних людях і по цивільних об'єктах.

Пошкоджень зазнала і лінія електропередач

У селі внаслідок обстрілів пошкоджена лінія електропередач.

Крім цього, у приватному секторі пошкоджені вікна і паркани, а у будинках попробивало стіни уламками снарядів. Руйнування також є і у приміщеннях школи та будинку культури в селі.

Наразі місцева влада уточнює інформацію про постраждалих.

Наслідки обстрілів села в Есманській громаді: фото Дмитро Живицький

Наслідки обстрілів Сумщини росіянами

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 14 серпня у Сумській області було зареєстровано 865 кримінальних правопорушень, пов’язаних з діями росіян в регіоні.

Під час окупації майже третина області була замінована, тож розмінування триває й досі.

Близько 2,5 тисяч об’єктів в регіоні пошкоджені або зруйновані, зазвичай це: будинки, школи, садочки, амбулаторії. На жаль, ця цифра постійно збільшується, адже прикордоння Сумщини обстрілюють щодня.

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