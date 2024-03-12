Росіяни скинули бомби на південь Сумщини: постраждала багатодітна родина

Росіяни продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумської області. Окупанти скинули КАБи на житловий сектор в Охтирському районі. На жаль, є поранені, серед яких – діти.

У Сумській ОВА повідомили, що 12 березня о 9:20 росіяни завдали авіаудару по Великописарівській громаді Охтирського району.

Дивіться також На Сумщину вкотре проривалася російська ДРГ: деталі останнього бою

Постраждала багатодітна родина

Російські війська скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильоти.

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двоє дітей у віці 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина.

Крім цього, у громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків та гараж.

В ОВА додали, що на місці вже працюють всі необхідні служби. Постраждалим надають допомогу.

Чи готують росіяни наступ на Сумщину

У соцмережах розповсюджуються чутки про те, що ворог нібито знову планує масований наступ на Сумщину. В ОВА наголосили, що це дезінформація ворога.

У військовій адміністрації заявили, що це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх зазначив, станом на сьогодні ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано.

Водночас разом з тим, зберігається небезпека з повітря та обстрілів прикордонних громад. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Варто зазначити, що ворог регулярно обстрілює населені пункти Сумщини, які розташовані поблизу кордону з Росією. Також прикордоння області часто тероризують російські ДРГ.

Востаннє спробу прориву ворожої ДРГ на Сумщину фіксували в ніч на 7 березня. Прикордонники успішно зупинили ворога.

Нагадаємо, що у 5-кілометровій зоні регіону триває добровільна евакуація населення. Жителям небезпечних районів допомагають виїхати у більш безпечні.

. Детально про всі аспекти евакуації можна дізнатись у старост та керівників громад, районних військових адміністрацій.