У поліції назвали імена загиблих поліцейських внаслідок удару по Сумщині

Російські війська підступно завдали удару по Сумській області, внаслідок якого загинуло двоє правоохоронців. Поліція повідомила імена загиблих поліцейських.

Окупанти завдали удару по Сумщині, коли група слідчих проводила огляд місця події та фіксувала наслідки обстрілів, які були нанесені напередодні.

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Що відомо про загиблих правоохоронців

На жаль, через терористичний обстріл росіян загинуло 2 поліцейських. У МВС України розповіли детальніше про загиблих правоохоронців.

Там сповістили, що несумісні із життям поранення отримала підполковник поліції Новік Оксана Володимирівна, начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області.

Також, за даними МВС України, смертельних ушкоджень зазнав підполковник поліції Юрко Олег Миколайович, заступник начальника відділення поліції № 4 (місто Суми) Сумського районного управління поліції – начальник слідчого відділення.

Наші співчуття рідним та близьким загиблих. Навіки в строю!,

– наголосили в МВС України.

Співчуття рідним та близьким Оксани Новік та Олега Юрка – поліцейським, які загинули внаслідок ворожого удару по Хотінській громаді, висловив і міський голова Сум Олександр Лисенко.

Вічна пам'ять загиблим. Не забудемо про злочини Росії – країни-терористки,

– зазначив Лисенко.

Росіяни обстріляли Сумщину

У МВС також повідомляли, що ще 6 слідчих отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що обстріл трапився в той момент, коли слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства.

В цей час, як зазначив міністр, ворог вдарив знову. "Прицільно артилерією по правоохоронцях", – уточнив він.

Клименко тоді повідомив, що з-під завалів рятувальники дістали тіла двох поліцейських.

Відомо, що лише за день до цього окупанти вбили ще двох людей у Сумській області.