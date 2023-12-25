Ворог на Святвечір понад 6,5 годин атакував Південь України: який результат роботи ЗСУ

Російські війська ввечері 24 грудня, у Святвечір, масовано атакували дронами Південь України. Уламки збитого безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі.

Про результати роботи ППО розповіли Сили оборони півдня, а також речниця командування Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Спершу окупанти випустили ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П – в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони знищили обидві ракети.

Скільки цілей збито

Після цього понад 6,5 години тривала дронова атака. Під час бойової роботи сили ППО збили 22 ударні безпілотники типу "Шахед":

17 – на Одещині;

3 – на Херсонщині;

1 – на Миколаївщині;

1 – на Кіровоградщині.

Дрони ворог випустив з окупованого Криму, вони заходили з різних напрямків. У такий спосіб росіяни намагалися виснажити українську протиповітряну оборону та уразити якомога більше об'єктів.

Зазначають, що у пріоритеті Росії залишалася припортова інфраструктура та інші важливі об'єкти.

Наслідки атаки

Уламки збитого безпілотника спричинили пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси. А в Роздільнянському районі уламки під час збиття пошкодили адмінбудівлю, яка не діє, та складське приміщення законсервованого об'єкта. Пожежу оперативно загасили, люди не постраждали.

Водночас у Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання. Там спалахнула пожежа на складських приміщеннях, яку вже загасили.