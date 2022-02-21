Обстріл території Росії був проведений з окупованого Донбасу: докази розслідувачів

Аналітики InformNapalm провели розслідування обстрілів Ростовської області 19 лютого, у яких звинуватили Україну. Розслідувачі встановили, що насправді вогонь вели з окупованого Донбасу.

Окупанти опублікували відео, яке, на їхню думку, мало б підтвердити, що обстріли Ростовської області відбулися з України. Однак волонтери помітили неточність.

Що заявляли у Росії

19 лютого російські ЗМІ писали, що слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, бо "невстановлені особи на території України, використовуючи реактивну систему залпового вогню, обстріляли прикордонну територію Тарасівського району Ростовської області".

Наступного дня окупанти опублікували відео обстрілів з камери спостереження. Вони заявили, що вогонь відкривали з північного боку ріки Сіверський Донець, поблизу населеного пункту Болотене.

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