ТРЦ повністю знищений, рятувальники розбирають завали: відео з місця трагедії у Кременчуку
27 червня 2022 , 20:58
Росіяни 27 червня завдали безжального ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку. Кількість жертв складно навіть уявити, а наслідки обстрілу досі ліквідовують.
Очільник Полтавської військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін заявив, що торговий центр наразі повністю знищений. Посадовець опублікував нове відео з місця інциденту.
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