Обстріл центру Харкова: постраждав пенсіонер, який стояв поруч із ВНЗ

російські війська знову обстріляли центральну частину Харкова. Під вогонь потрапив житловий будинок та ВНЗ. Поранення дістав літній чоловік. 71-річному перехожому надали допомогу лікарі.

Про наслідки обстрілу Харкова 29 липня повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що росіяни вдарили по обласному центру о 4:00.

Тим часом Миколаїв обстріляли касетними снарядами: щонайменше 4 загиблих і 7 постраждалих

Ворог вдарив по пам'ятці архітектури

Снаряди пошкодили двоповерховий будинок та приміщення навчального закладу. Під обстріл потрапила пам'ятка архітектури. Поранення дістав 71-річний чоловік, який проходив повз, йому надали допомогу медики.

росіяни посилено гатили по Харківщині

Протягом доби російські війська інтенсивно обстрілювали Харківську область. Вранці 29 липня під обстріл потрапило місто Богодухів. Там пошкоджено промислове виробництво, на якому спалахнула пожежа.

Під вогнем опинились населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського районів. Снаряди пошкодили житлові будинки, господарські споруди, підприємства. В Ізюмському районі горіло поле пшениці.

У Печенігах ворог гатив з РСЗВ по будівлі ТЕЦ та житловому масиву. Спалахнула сильна пожежа.– жінка та поліцейський. До лікарні потрапили 8 осіб.

Актуально Над Кіровоградщиною ППО збила крилату ракету

Що відбувається на фронті на Харківщині: коротко

На лінії зіткнення – інтенсивні бої.

Біля Старого Салтова росіяни вдарили з пари вертольотів Мі-8.

В районі Ізюма зафіксовано численні обстріли. Незважаючи на складу ситуацію, українські захисники тримають оборону.

Дивіться у відео – що відбувається зараз на головних напрямках фронту: