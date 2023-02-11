Внаслідок масованого обстрілу на Хмельницькій АЕС зупинили енергоблок

Російські обстріли енергетичної інфраструктури України 10 лютого спричинили нестабільність в електромережі. Через це довелось зупинити один з енергоблоків Хмельницького реактора.

Сьогодні український регулятор проінформував МАГАТЕ про те, що дві з трьох діючих українських атомних електростанцій знизили вироблення електроенергії через обстріли енергетичної інфраструктури країни.

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Які АЕС зменшили вироблення електроенергії

Як запобіжний засіб, Рівненська і Южно-Українська АЕС знизили вироблення електроенергії. А Хмельницька АЕС взагалі зупинила роботу одного енергоблоку.

Нестабільність в електромережі через обстріл також призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницького реактора. Ці події були підтверджені місіями МАГАТЕ щодо підтримки та сприяння АЕС, які також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки у Хмельницькому працюють належним чином,

– мовиться у повідомленні.

Гроссі їздив у Росію домовлятися щодо зони безпеки навколо ЗАЕС

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що провів переговори з Києвом та Москвою щодо узгодження та реалізації необхідної зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

При цьому він їздив до Росії та зустрівся з головою державної атомної компанії "Росатом" Олексієм Ліхачовим та міжурядовою групою країни-терористки.

І в Києві, і в Москві ми продовжуємо цілеспрямовану дипломатичну роботу, спрямовану на якнайшвидше створення зони. У цьому плані важливе значення мали зустрічі у Москві цього тижня, дозволили нам докладно обговорити план із високопоставленими представниками російського уряду. Я, як і раніше, сподіваюся, що зона буде створена, хоча прогрес мав бути швидше. Заради ядерної безпеки в Україні та за її межами я продовжуватиму свої зусилля доти, доки зона не стане реальністю,

– сказав Гроссі.

Він зауважив, що ситуація навколо найбільшої в Європі АЕС залишається нестабільною та непередбачуваною, оскільки вона є "зоною активних бойових дій". Наразі 6 реакторів станції перебувають в режимі холодної або гарячої зупинки.