Атака дронами 19 грудня була наймасованішою, – Ігнат
Джерело:Ukrinform TV
19 грудня російські окупанти вдарили по Україні дронами-камікадзе. Це була наймасованіша атака загарбників за допомогою безпілотників.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу. За його словами, окупанти випустили по Україні 35 дронів.
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Обстріл 19 грудня був наймасованішим
Вчора, як відомо, був День Святого Миколая. Окупанти привітали нас одним із найбільших "шахідних" обстрілів за кількістю. 35 БПЛА ударних було випущено по території України,
– розповів Ігнат.
За його словами, атак із застосуванням такої кількості іранських дронів-камікадзе ще не було. Ігнат наголосив, що після тривалої паузи з 7 грудня українські сили ППО збили 67 безпілотників "Шахід".
Речник Повітряних сил додав, що загарбники тепер застосовують безпілотники з іншої локації. Якщо раніше вони запускали дрони з Криму та Херсонської області, то зараз точки запуску переміщені до Краснодарського краю.
Атака дронами 19 грудня: все, що відомо
- 19 грудня окупанти запустили дрони-камікадзе по Україні. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Шевченківському та Солом’янському районах Києва сталося падіння уламків на відкриту територію. Рятувальники здійснили обстеження території та гасіння тліючих уламків.
- У КМВА зазначили, що столиця витримала кілька хвиль атак іранськими дронами "Шахід". У повітряному просторі над Києвом зафіксували понад 20 БпЛА, з яких збити вдалося 15 безпілотників.
- Згодом стало відомо, що у небі над столицею зафіксували 23 іранські дрони-камікадзе. Знищити ППО вдалося 18 безпілотників ворога.
- Як зазначили в Офісі генпрокурора, пошкодження внаслідок атаки дронами зафіксували також у Київській області. Руйнувань зазнали приватні будинки в регіоні. Тепер правоохоронці проводять слідчі дії.