Не лише розвідка боєм: у Повітряних силах назвали мету нічної атаки росіян

Росія продовжує завдавати ударів по Україні дронами-камікадзе. Ці атаки мають свою мету, хоч кількість дронів і є невеликою.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в етері телемарафону розповів, що російські удари спрямовані на військові та інфраструктурні об'єкти України. Ворог запускає невелику кількість дронів, щоб розвідати позиції нашої ППО.

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Спрямовані удари

За словами Ігната, мета таких ударів може бути різною, але вони однозначно не випадкові.

Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об'єктах військових чи інфраструктурних. Вирішили вони цього разу менше запустити. Але це не говорить про те, що не слід очікувати протягом дня,

– сказав Ігнат.

Він вважає, що росіяни запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб побачити, які засоби протиповітряної оборони в нас є і чи працюють вони.

Росія атакувала Південь дронами-камікадзе