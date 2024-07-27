Ворог укотре вдарив по енергооб’єктах: на Дніпропетровщині пошкоджено обладнання підстанції

Росія у ніч проти 27 липня здійснила чергову атаку на Україну. Вона знову обстріляла українську енергосистему, зокрема, у Дніпропетровській області.

На енергооб'єкт росіяни націлили "Шахеда". У Міністерстві енергетики прокоментували наслідки цієї атаки.

Дивіться також Росія вночі вдарила "Шахедами" по Полтавщині: є пошкодження промислового об'єкта

Росіяни пошкодили підстанцію

Російський "Шахед" атакував одну із підстанцій Дніпропетровської області. Там є руйнування.

У Дніпропетровській області на території однієї з підстанцій через атаку БПЛА пошкоджено обладнання,

– повідомили у Міністерстві енергетики.

Окрім Дніпропетровщини, російська війська атакували енергетику Донеччини. Там через обстріли минулої доби було знеструмлено 5,3 тисячі абонентів у 6 населених пунктах.

За минулу добу росіяни також тричі обстріляли енергетичні об’єкти у Чернігівській області. Внаслідок атак у регіоні знеструмлювалися підстанції та повітряні лінії. Загалом без світла було понад 2,9 тисячі споживачів.

Додамо, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що у ніч на 27 липня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та чотирма "Шахедами".

Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській і Київській областях,

– написав він.