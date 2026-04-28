Це неможливо, – Ігнат пояснив, чому союзники не збиватимуть дронів над Україною

Сусідні країни не можуть збивати російські цілі над Україною через технічні та юридичні обмеження. Для ураження ворожих дронів та ракет системи союзників мають заходити в український повітряний простір – без перетину кордону це зробити неможливо.

Про це начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Чому союзники не допомагають збивати дрони над Україною?

Ігнат пояснив, що ураження повітряних цілей із території сусідніх країн без перетину українського кордону є практично нереальним через обмежену дальність дії авіаційних систем.

Щоб збивати цілі, їм треба залетіти на нашу територію, тому що з-за кордону запустити ракети – це неможливо. Їм треба бути в якомусь ближньому прикордонні, треба вийти на ціль. Те, що роблять кожний день наші льотчики: треба перехопити цю ціль, зайти з відповідного кута, випустити ракети,

– пояснив полковник.

Водночас він додав, що для виконання таких завдань авіація партнерів мала б перетинати повітряний простір України, що є складною процедурою для держави, яка нині перебуває у стані війни.

Крім того, під час таких операцій необхідно максимально зменшувати ризики для цивільного населення. Під час перехоплення варто уникати зон зі щільною забудовою.

Важливо! У ніч проти 28 квітня ворожі війська випустили на Україну 123 ударні дрони. Сили ППО зуміли збити чи знешкодити 95 БпЛА. Однак на 16 локаціях зафіксовано влучання 19 дронів, тоді як на ще 4 – падіння уламків.



Через удар по Конотопу пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, лікарню та трамвайну мережу. Зазнала руйнувань й цивільна інфраструктура у Запоріжжі – поранено двох людей. Під атакою опинилась і Дніпропетровщина, зокрема Кривий Ріг, Нікополь та ще декілька громад.

Російські цілі падають у Європі: що відомо?

Під час масованих ракетних та дронових атак на Україну країни-союзники, що мають спільний кордон, нерідко підіймають свою авіацію в повітря. Це пов'язано із потенційною загрозою удару російських цілей по їхній території.