Огорнув дим: рятувальники показали моторошні кадри прильотів на Вінниччині та Полтавщині

Вночі 21 квітня російські загарбники завдали ударів по Вінниччині та Полтавщині. Рятувальники оприлюднили моторошні кадри прильотів.

Це була не проста ніч для рятувальників. На Полтавщині досі триває ліквідація наслідків обстрілу.

До теми Нічна атака "Шахідами" по Україні: що відомо про обстріли, постраждалих та руйнування

Моторошні кадри з місць прильотів на Вінниччині та Полтавщині

До ліквідації нічних обстрілів залучалися понад 150 осіб особового складу та понад 30 одиниці техніки ДСНС. Попередньо, на щастя, обійшлось без жертв.

На Вінниччині пожежу вже ліквідовано. Однак на Полтавщині станом на ранок 21 квітня ліквідація наслідків обстрілу триває.

Дякую усім нашим героям без зброї, хто боровся з вогнем у цю пекельну ніч,

– наголосили у ДСНС України.

Згодом у Вінницькій ОВА повідомили, що внаслідок атаки дронами-камікадзе було влучання в об'єкт критичної інфраструктури – виникла пожежа. Завдяки оперативним діям усіх спецслужб пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без жертв.

Місця прильотів на Вінниччині та Полтавщині / фото ДСНС

Атака "Шахідами" 21 квітня: все, що відомо

Вночі 21 квітня загарбники випустили по Україні "Шахіди". У Києві повітряна тривога залунала о 00:40. Майже одразу місцеві телеграм-канали почали повідомляти про звуки вибухів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти запускали дрони-камікадзе з Брянської області Росії. Нашим захисникам вдалось збити 8 з 12 іранських дронів.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що наші оборонці знешкодили 8 "Шахідів" на підльоті до Києва.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що внаслідок атаки дронами є руйнування цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також є влучання в об'єкт інфраструктури на Вінниччині.

Наталя Гуменюк розповіла, що більшість "Шахідів" були збиті, а ворог намагався атакувати з різних напрямків.