Негідний вчинок, – правозахисниця пояснила, чому інтерв'ю з мамою загиблої Лізи є порушенням

Журналісти італійського телеканалу записали інтерв'ю з Іриною Дмитрієвою, яка під час ракетного удару по Вінниці 14 липня втратила доньку та сама зазнала тяжких поранень. Її реакцію зафільмували та виклали у мережу.

Тетяна Печончик – правозахисниця, представниця Центру з прав людини ZMINA – пояснила, чому журналісти не мали права висвітлювати такі кадри із обстрілу Вінниці одразу після трагедії. Про це вона розповіла 24 каналу.

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За її словами, це порушує стандарти професійної журналістики.

Це абсолютно негідний вчинок з боку журналіста, який, можливо, не володіє не лише професійною етикою. Питання й в тому, наскільки по-людськи таке робити,

– зазначила Печончик.

З одного боку, зрозуміло, що війна супроводжується болем та стражданнями. Дуже важливо це показувати світу. Водночас треба ставитися етично та з повагою до почуттів постраждалих.

"Саме у цьому випадку, коли зняли у реанімації відеореакцію мами на звістку про смерть дівчинки, тим самим повідомивши про смерть – є надзвичайно травмуючою обставиною. Такого не повинно відбуватися у ЗМІ", – наголосила вона.

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ЗМІ повинні у будь-якому випадку уникати інтерв'ю з особами, які позбавлені належного розуміння або на яких серйозно вплинули обставини.

Крім цього, ЗМІ не повинні проводити фото- чи відеозйомку осіб, від яких не можна очікувати розумної вільної згоди, як, наприклад, коли вони перебувають під стресом у відділенні невідкладної допомоги.

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16 липня 2022 року фіксер італійського телеканалу RAI News 24 Антон Кудінов виклав на своїй сторінці у фейсбук відео інтерв'ю з Іриною Дмитрієвою. Під час ракетного удару по Вінниці 14 липня вона втратила доньку та сама зазнала тяжких поранень.

Інтерв'ю записувала кореспондентка того ж каналу у реанімаційному відділенні.

Медіагрупа під час зйомок дала в руки жінки телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру її реакцію на це відео та на звістку про смерть власної дитини.

Родичі постраждалої заявили, що не давали згоди на це інтерв’ю.

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