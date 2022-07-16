17 липня у Вінниці та області прощатимуться із загиблими внаслідок російської атаки

Ракетний удар російських окупантів забрав багато мирних людей. Завтра, 17 липня, загиблих внаслідок атаки росіян будуть проводжати в останню путь.

14 липня російські окупанти здійснили підлий та цинічний обстріл Вінниці. Ворог спрямував свої снаряди прямо у мирних мешканців.

Читайте до теми Була розумна та здібна, – логопедка розповіла про 4-річну Лізу, яка загинула у Вінниці

Прощання із загиблими

Як повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, розбір завалів будівель, які постраждали від обстрілів, завершено. Ракети ворога забрали життя 24 людей, безвісти зниклих немає.

Завтра будуть прощання – у Вінниці та області. У лікарнях продовжують лікування 68 постраждалих. З них у важкому стані – 14, 4 – у критичному, –

повідомив Борзов.

Він також подякував медикам, які важко працювали з тими, хто отримав поранення, щоб їхньому життю нічого не загрожувало. Окрім того, він попросив вінничан не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, адже вони рятують життя.

Обстріл Вінниці: що відомо

російські окупанти вдарили по Вінниці крилатими ракетами, які запустили з території анексованого Криму.

До рятувальної операції залучили весь особовий склад рятувальників та правоохоронців. Підлі окупанти забрали 24 життя, серед них троє дітей.

російська пропаганда цинічно бреше про те, що знищила групу націоналістів.

Дивіться також – російські спецслужби отримали наказ відрізати ЗСУ від західної зброї: відео