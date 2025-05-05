Росіяни атакували Ворожбу на Сумщині: загинули люди

Росіяни впродовж дня масовано обстрілюють Білопільську та Ворожбянську громади у Сумській області. В останній з них, як відомо, внаслідок авіаудару загинули люди.

Про це у понеділок, 5 травня, повідомила Сумська обласна прокуратура, і підтвердив міський голова Андрій Дружченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які наслідки обстрілу

Росіяни обстрілюють з артилерії та скидають керовані авіаційні бомби на цивільну та критичну інфраструктуру Сумського району. Внаслідок атаки у Ворожбянській громаді загинуло 2 чоловіків. Ще 3 особи отримали поранення, серед них 16-річний хлопець.

Відповідну інформацію підтвердив міський голова Андрій Дружченко. За його словами, росіяни вдарили по населеному пункту за допомогою керованих авіабомб. Крім вищезгаданого, відомо про руйнування інфраструктури, пошкоджені житлові будинки.



Також під ударами опинилася Білопільська громада. Там загинув 48-річний цивільний чоловік, ще один 34-річний чоловік отримав поранення.

"За процесуального керівництва Сумської обласної та Сумської окружної прокуратур проводяться досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей", – повідомили в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, у Сумській області оголосили термінову евакуацію з двох міст. Місцева влада закликає негайно виїхати жителів Білопілля та Ворожби. Евакуаційні автобуси їдуть щоранку о 08:00. Записатися на евакуацію можна цілодобово.