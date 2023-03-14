Правоохоронці задокументували наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Злочини російської армії на Харківщині

За даними слідства, вранці 14 березня російські військові обстріляли місто Вовчанськ.

47-річний чоловік, водій автівки, отримав поранення. 55-річна пасажирка загинула на місці.

Також близько 12:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Колодязне Куп’янського району. Снаряд влучив в цивільний автомобіль з 42-річним чоловіком – мешканцем цього села. Від отриманих травм він загинув на місці. Також пошкоджено приватні житлові будинки.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Наслідки ворожих обстрілів: дивіться фото

Удар по будинку у Краматорську: головне

Зауважимо, що вранці 14 березня, близько 09:00 стало відомо, що загарбники запустили ракету по багатоповерхівці в центрі Краматорська.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула у квартирі на першому поверсі. Розбір зруйнованих елементів конструкцій вже завершили.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську 14 березня збільшилась кількість постраждалих – наразі відомо про дев'ятьох людей. Одна людина загинула.

Мер Краматорська Олександр Гончаренко проінформував:

пошкоджено 25 багатоквартирних та один приватний будинок,

дитячий садок,

музей та будівлю Ощадбанку,

2 авто.

У пошкоджених будинках здебільшого вибиті вікна та пошкоджені покрівлі.