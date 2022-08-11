Обстріл ЗАЕС здійснили саме російські військові: експерти провели аналіз подій
Джерело:"Енергоатом"
російські війська вкотре обстріляли Запорізьку АЕС 11 серпня. Тим часом експерти проаналізували кадри удару за кілька днів до цього. З цього аналізу видно, що саме окупанти відкривають вогонь по атомному об'єкту.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що загроза катастрофи на ЗАЕС – реальна. Спричинити її можуть саме російські війська.
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На початку серпня росіяни обстріляли ЗАЕС з РСЗВ
6 серпня росіяни гатили по атомній станції з реактивних систем залпового вогню. Тоді було зафіксоване влучання по майданчику, який безпосередньо розташований поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива. Осколкове поранення дістав і співробітник ЗАЕС.
Експерти проаналізували кут потрапляння снарядів
Експерти проаналізували кут нахилу ракети, яка застрягла в землі. Для цього використали відео, яке оприлюднили пропагандисти. Висновок такий – обстріл вели саме російські війська з промислової зони, що між АЕС та Енергодаром.
росіяни навмисне обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку АЕС, щоб залякати персонал станції, населення її міста-супутника, а також дискредитувати українських захисників,
– пояснили в "Енергоатомі".
Дивіться відео – Данілов про загрози на ЗАЕС: