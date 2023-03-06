В зоні ураження – 24 будинки: вночі російський дрон упав у житловий квартал у Запоріжжі

Після нічної ворожої атаки на Запоріжжя працівники поліції зафіксували влучання "Шахіду" біля одного з будинків приватного сектору. Внаслідок падіння боєприпас загорівся.

В зоні ураження опинились жителі 24 приватних будинків. Після їхньої евакуації вибухотехніки та піротехніки провели необхідні підривні роботи.

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Росіяни знову атакували Запоріжжя

Вночі 6 березня російські військові завдали 4 ударів дронами Shahed 136 по території Запоріжжя та Запорізького району. Один з ворожих безпілотників впав у житловому кварталі Дніпровського району на прибудинковій території.

Внаслідок падіння детонація бойової частини не відбулась. Обійшлося без людських жертв,

– розповіли у поліції.

Для проведення вибухотехнічних робіт поліцейські та рятувальники евакуювали 48 місцевих мешканців, які опинилися у зоні потенційного ураження, двоє з яких – маломобільні люди похилого віку.

Небезпечний боєприпас на місці події знищили вибухотехніки УВТС ГУНП в Запорізькій області. Влучання інших трьох дронів-камікадзе зафіксували на території Запорізького району. Правоохоронці задокументували наслідки ворожої атаки.

Дивіться фото з місця події / Фото поліції Запорізької області, Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора зауважили, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 6 березня 2023 року близько 00:40 військові РФ атакували Запоріжжя та його передмістя дронами. За наслідками цільового ураження об'єктів інфраструктури пошкоджено майно одного з місцевих товариств та прибудинкову територію приватного домоволодіння", – мовиться у повідомленні.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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