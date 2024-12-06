Били по автівках із людьми і по адмінбудівлі: що відомо про обстріл Запоріжжя і Кривого Рогу

Увечері 6 грудня на День ЗСУ ворог завдав потужних ударів по Кривому Рогу і Запоріжжю. Понад десять людей загинули, кілька десятків отримали поранення.

У Запоріжжі 7 грудня та у Кривому Розі 9 грудня оголошено дні жалоби, передає 24 Канал.

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Ракетний удар по Кривому Рогу

Спершу під ударом опинився Кривий Ріг. Близько 16:24 там пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракету, яка летіла на місто. Моніторингові канали припускають, що противник вдарив по Криворізькому району балістичною ракетою "Іскандер-М" з території окупованого Криму.

Окупанти влучили в цивільну адмінбудівлю у житловому кварталі. Також пошкоджено шість багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків, автомобілі.

Скільки людей загинули і постраждали у Кривому Розі

Станом на 19:00 відомо про загибель чоловіків 40 та 69 років. Також 19 людей зазнали поранень. У лікарні перебувають 8 поранених, зокрема хлопчик 6 років у стані середньої тяжкості.

Доля ще однієї людини поки що невідома, триває аварійно-рятувальна операція.

Авіаційний обстріл Запоріжжя

Близько 18:00 загарбники здійснили авіаобстріл одного з районів Запоріжжя. Моніторингові канали інформували, що Росія запустила в бік регіону низку КАБів – щонайменше чотири. Пізніше у поліції уточнили, що прильотів було два. Перший – по житловому району міста. Другий – по відкритій ділянці території Запорізького району.

Окупанти вщент зруйнували авторемонтний комплекс, пошкодили магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру.

Місто буквально охопило полум'я. У ДСНС повідомили, що ліквідували пожежу СТО та шістьох автівок.

Страшні кадри з місця ударів КАБами / Фото поліція, ДСНС, прокуратура

Як розповідають свідки трагедії, люди згорали в автівках живцем. Серед постраждалих – багато з серйозними травмами та навіть відірваними кінцівками. Медики оперативно прибули на місце події, але лікарів не вистачало, аби всім негайно допомогти. Тоді прості перехожі та військові долучилися та допомагали рятувати вцілілих.

Що відомо про жертв і поранених у Запоріжжі

Станом на 22:00 кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 10.

Також відомо про 24 поранених, серед яких діти 4-х, 11-ти років та 5-ти місячна дівчинка.

Зеленський відреагував на черговий злочин Росії

Президент Зеленський заявив, що чергові удари по Запоріжжю і Кривому Рогу засвідчили, що російському диктатору не потрібен мир. Путін лише хоче мати можливість нищити.

Тільки силою можна цьому протистояти. І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир,

– наголосив глава держави.